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Des élèves passent devant un graffiti proclamant « la lutte des classes commence au lycée » près du lycée Sophie-Germain à Paris, le 9 octobre 2026, dans le cadre d'un mouvement de contestation national concernant les conditions d'apprentissage.
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DEUX POIDS DEUX MESURES

13 octobre 2026

Pour Mélenchon : assez responsables pour voter, trop jeunes pour être jugés comme des adultes ?

Jean-Luc Mélenchon veut accorder le droit de vote à 16 ans tout en défendant un traitement judiciaire différent jusqu’à 18 ans. Ces deux positions sont, à mes yeux, incohérentes. Un jeune serait suffisamment mûr pour choisir les dirigeants du pays, mais son âge justifierait encore une responsabilité pénale atténuée lorsqu’il commet un crime ou un délit grave. Pour voter, on reconnaît son discernement. Pour le juger, on invoque sa jeunesse. Comment défendre ces deux raisonnements à la fois ?

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MOTS-CLES

mouvement lycéen , Jean-Luc Mélenchon , LFI , Droit de vote , Responsabilité , adulte , mineur

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Brice Masseix

Brice Masseix est enseignant dans le supérieur et entrepreneur

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