DEUX POIDS DEUX MESURES

Pour Mélenchon : assez responsables pour voter, trop jeunes pour être jugés comme des adultes ?

Jean-Luc Mélenchon veut accorder le droit de vote à 16 ans tout en défendant un traitement judiciaire différent jusqu’à 18 ans. Ces deux positions sont, à mes yeux, incohérentes. Un jeune serait suffisamment mûr pour choisir les dirigeants du pays, mais son âge justifierait encore une responsabilité pénale atténuée lorsqu’il commet un crime ou un délit grave. Pour voter, on reconnaît son discernement. Pour le juger, on invoque sa jeunesse. Comment défendre ces deux raisonnements à la fois ?