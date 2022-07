"Pour lutter contre la canicule, il faut détruire le capitalisme"

France Inter a une solution pour lutter contre la canicule.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Cette phrase impérissable et prometteuse est de Guillaume Meurice qui officie sur France Inter. A-t-il été victime d’un coup de chaud ? A-t-il murmuré ces mots merveilleux dans une unité de soins intensifs où il serait en réanimation ? Pas du tout. Il va apparemment bien car la bêtise n'est pas une maladie mortelle bien que contagieuse. Voici sa citation en entier.

“Pour lutter contre la canicule, hydratez-vous, aérez vos pièces et détruisez le capitalisme”.

Nous avons vidé une bouteille d’eau et nous avons réfléchi aux moyens susceptibles d'éliminer ce système infâme générateur de chaleur insupportable.

Une seule solution : la révolution qui terrassera le capitalisme ! On pendra les patrons du CAC40 et à chaque pendu, la température baissera. S’il y a beaucoup de pendus, la Terre connaîtra une nouvelle ère glaciaire. On aura froid : moins 30°C, moins 40 mais ce sera plus vivable que 40°C !

Si vous ne voulez pas mourir de chaleur, écoutez France Inter. Cette radio est très rafraîchissante. Elle nous fait plus de bien que tous les ventilateurs du monde réunis. Un nouveau slogan va certainement vanter les mérites de cette radio : “hydratez-vous avec France Inter” !

À Lire Aussi

Triple meurtre au couteau à Angers !