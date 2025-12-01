POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Une personne utilise un smartphone pour prendre des photos d'un mur d'immeuble recouvert d'étoiles de David peintes pendant la nuit, dans le quartier d'Alésia à Paris, le 31 octobre 2023.

Une personne utilise un smartphone pour prendre des photos d'un mur d'immeuble recouvert d'étoiles de David peintes pendant la nuit, dans le quartier d'Alésia à Paris, le 31 octobre 2023.

© Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

A LIRE ABSOLUMENT

1 décembre 2025

Pour en finir avec la déraison antisémite

646 faits antisémites étaient recensés entre janvier et juin 2025 et ce chiffre officiel ne comptabilise pas toutes les violences et attaques non déclarées par leurs victimes et celles qui se sont déroulées du mois d’août à nos jours.

Photo of Nathalie Krikorian-Duronsoy
Nathalie Krikorian-Duronsoy Go to Nathalie Krikorian-Duronsoy page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Nathalie Krikorian-Duronsoy image
Nathalie Krikorian-Duronsoy


 

Populaires

1Recherche ingénieurs désespérément : ces compétences qui manquent cruellement à la France pour optimiser sa transition énergétique
2Malédiction des enfants gâtés : quand l’Occident oublie les rudes défis surmontés sur le chemin de la prospérité
3Benoît Perrin (Contribuables Associés) : "Les Français entre ras-le-bol fiscal et déni de déficits"
4Delphine Ernotte et la désinformation : petite expérience sémantique avec l’intelligence artificielle
5Entreprises ou immobilier : l'héritage des baby-boomers a déjà commencé à être transmis... dans une large impréparation
6Retraites : l’usure biomédicale, cette piste pour sortir du casse-tête de la pénibilité
7Les Français en pleine schizophrénie économique ? Moral dans les chaussettes et dépenses soutenues