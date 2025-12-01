Une personne utilise un smartphone pour prendre des photos d'un mur d'immeuble recouvert d'étoiles de David peintes pendant la nuit, dans le quartier d'Alésia à Paris, le 31 octobre 2023.
© Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP
1 décembre 2025
Pour en finir avec la déraison antisémite
646 faits antisémites étaient recensés entre janvier et juin 2025 et ce chiffre officiel ne comptabilise pas toutes les violences et attaques non déclarées par leurs victimes et celles qui se sont déroulées du mois d’août à nos jours.
A PROPOS DES AUTEURS
