REVOLUTION TECHNOLOGIQUE
24 janvier 2026
Et pour 2026, Billboard, la bible de l’industrie musicale, prédit un hit généré par l’IA
Selon Billboard, un morceau généré par intelligence artificielle pourrait intégrer le classement Hot 100 dès 2026. Une hypothèse qui aurait semblé absurde il y a encore quelques années, mais que les avancées récentes dans le domaine de l'IA rendent désormais crédible.
Daniel Ichbiah est écrivain et journaliste, spécialisé dans les jeux vidéo, les nouvelles technologiques, la musique et la production musicale.
Il est l'auteur de nombreux best-sellers tels que La Saga des jeux vidéos, Les 4 vies de Steve Jobs, Rock Vibrations, Le Livre de la Bonne Humeur, Bill Gates et la saga de Microsoft, etc. Daniel Ichbiah a aussi écrit : Qui es-tu ChatGPT ?
Parmi les biographies musicales écrites par l’auteur figurent celles du groupe Téléphone, de Michael Jackson, des Beatles, d’Elvis Presley, de Madonna (il a également publié Les chansons de Madonna), des Rolling Stones, etc.
