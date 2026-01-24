REVOLUTION TECHNOLOGIQUE

24 janvier 2026

Et pour 2026, Billboard, la bible de l’industrie musicale, prédit un hit généré par l’IA

Selon Billboard, un morceau généré par intelligence artificielle pourrait intégrer le classement Hot 100 dès 2026. Une hypothèse qui aurait semblé absurde il y a encore quelques années, mais que les avancées récentes dans le domaine de l'IA rendent désormais crédible.