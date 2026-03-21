SANS RIRE
21 mars 2026
Portrait de la future commissaire aux droits de l'Homme nommée par le Kremlin
Derrière un renouvellement institutionnel en apparence banal, le Kremlin s’apprête à nommer une figure parfaitement intégrée au système à la tête des droits de l’homme, tout en explorant de nouvelles méthodes de mobilisation électorale aux frontières de la légalité.
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MOTS-CLESKremlin , droits de l'homme , Russie , corruption
THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Andrey Pertsev est journaliste et correspondant spécial de Meduza.
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Andrey Pertsev est journaliste et correspondant spécial de Meduza.