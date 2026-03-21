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Cette photographie prise le 4 février 2026 montre une vue du Kremlin, au centre de Moscou. (Image d'illustration)
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SANS RIRE

21 mars 2026

Portrait de la future commissaire aux droits de l'Homme nommée par le Kremlin

Derrière un renouvellement institutionnel en apparence banal, le Kremlin s’apprête à nommer une figure parfaitement intégrée au système à la tête des droits de l’homme, tout en explorant de nouvelles méthodes de mobilisation électorale aux frontières de la légalité.

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MOTS-CLES

Kremlin , droits de l'homme , Russie , corruption

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Andrey Pertsev

Andrey Pertsev est journaliste et correspondant spécial de Meduza.