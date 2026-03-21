SANS RIRE

21 mars 2026

Portrait de la future commissaire aux droits de l'Homme nommée par le Kremlin

Derrière un renouvellement institutionnel en apparence banal, le Kremlin s’apprête à nommer une figure parfaitement intégrée au système à la tête des droits de l’homme, tout en explorant de nouvelles méthodes de mobilisation électorale aux frontières de la légalité.