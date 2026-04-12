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12 avril 2026

Pompes à chaleur et camions électriques : le plan de soutien mal dimensionné d’EDF

En cherchant à relancer une consommation d’électricité encore inférieure à son niveau d’avant-Covid, EDF ne se contente plus d’ajuster l’offre à la demande. Cette stratégie révèle un glissement plus profond : celui d’un opérateur public devenu aussi instrument de pilotage des usages, au risque d’exposer davantage un réseau déjà sous tension.