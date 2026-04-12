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Blurred backgroundLe taux d’équipement en appareils électriques et électroniques ne cesse de croître, ce qui explique en partie cette hausse de la consommation en électricité. (Image d'illustration)
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GREEN

12 avril 2026

Pompes à chaleur et camions électriques : le plan de soutien mal dimensionné d’EDF

En cherchant à relancer une consommation d’électricité encore inférieure à son niveau d’avant-Covid, EDF ne se contente plus d’ajuster l’offre à la demande. Cette stratégie révèle un glissement plus profond : celui d’un opérateur public devenu aussi instrument de pilotage des usages, au risque d’exposer davantage un réseau déjà sous tension.

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MOTS-CLES

la France , consommation , éléctricité , électrification , EDF , pompes à chaleur , camion électrique , véhicule électrique , réseau électrique , énergies renouvelables , environnement

THEMATIQUES

Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
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Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.

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