GREEN
12 avril 2026
Pompes à chaleur et camions électriques : le plan de soutien mal dimensionné d’EDF
En cherchant à relancer une consommation d’électricité encore inférieure à son niveau d’avant-Covid, EDF ne se contente plus d’ajuster l’offre à la demande. Cette stratégie révèle un glissement plus profond : celui d’un opérateur public devenu aussi instrument de pilotage des usages, au risque d’exposer davantage un réseau déjà sous tension.
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Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
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Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.