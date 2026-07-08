POINT DE VUE
8 juillet 2026
Pommery racheté par Oetker : le vrai coût de nos droits de succession et un champagne de moins pour la France
Le 2 juin 2026, Maison Pommery & Associés a annoncé l'entrée en négociation exclusive avec Henkell Freixenet, filiale vins du groupe familial allemand Oetker et numéro un mondial des vins effervescents. Le réflexe souverainiste serait ici une erreur d'analyse. Le dossier révèle autre chose, et de plus grave : la France ne perd pas ses maisons par manque de talent entrepreneurial, elle les perd par défaut d'architecture patrimoniale.
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MOTS-CLESPommery , Henkell Freixenet , Oetker , champagne , vente , Patrimoine , droits de succession
THEMATIQUESTribunes
Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui Directeur Financier et Stratégique International d’une société de défense souveraine, et associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant prés de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie de défense souveraine.
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Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui Directeur Financier et Stratégique International d’une société de défense souveraine, et associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant prés de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie de défense souveraine.