CATASTROPHE NATURELLE
27 juillet 2026
Bordeaux pourrait-elle brûler ? Ce que les incendies de Hawaï, Los Angeles et ailleurs nous apprennent sur la réalité du risque encouru par la métropole girondine
Depuis mercredi, l'incendie parti entre Saumos et Le Porge a brûlé près de 30 000 hectares et jeté plus de 140 000 personnes sur les routes. Assiste-t-on aux prémices d'une catastrophe semblables à celle qui a frappé Los Angeles l'année dernière ? Décryptage.
11 min de lecture
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Bruno Ménard a été sapeur-pompier volontaire entre 2006 et 2021. Il est désormais secrétaire général du Syndicat des sapeurs pompiers volontaires.
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