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Des pompiers luttent contre un incendie de forêt à Saint-Jean-d'Illac, à une trentaine de kilomètres de Bordeaux, le 26 juillet 2026.
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CATASTROPHE NATURELLE

27 juillet 2026

Bordeaux pourrait-elle brûler ? Ce que les incendies de Hawaï, Los Angeles et ailleurs nous apprennent sur la réalité du risque encouru par la métropole girondine

Depuis mercredi, l'incendie parti entre Saumos et Le Porge a brûlé près de 30 000 hectares et jeté plus de 140 000 personnes sur les routes. Assiste-t-on aux prémices d'une catastrophe semblables à celle qui a frappé Los Angeles l'année dernière ? Décryptage.

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MOTS-CLES

Gironde , Bordeaux , Incendie , 30 000 hectares , Los Angeles , 2025 , Hawaï , Seveso , Lahaina , Mati , Plans de Prévention des Risques Incendies de Forêt , victimes

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

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Bruno Ménard
Secrétaire général du Syndicat des sapeurs-pompiers volontaires de France

Bruno Ménard a été sapeur-pompier volontaire entre 2006 et 2021. Il est désormais secrétaire général du Syndicat des sapeurs pompiers volontaires.

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