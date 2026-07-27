MINUTE TECH
27 juillet 2026
IA : 10 conseils utiles pour booster votre utilisation de Claude
Beaucoup d'utilisateurs traitent Claude comme un moteur de recherche bavard. C'est précisément là que se perd une grande partie de sa valeur. Comment bien l'utiliser ? Voici 10 astuces.
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A PROPOS DES AUTEURS
Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises. Retrouvez le site de Frédéric Mouffle : https://www.kermeur.com/
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Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises. Retrouvez le site de Frédéric Mouffle : https://www.kermeur.com/