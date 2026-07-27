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Une figurine devant le logo de la société américaine de recherche et de sécurité en intelligence artificielle Anthropic lors d'une séance photo à Paris, le 13 février 2026.
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MINUTE TECH

27 juillet 2026

IA : 10 conseils utiles pour booster votre utilisation de Claude

Beaucoup d'utilisateurs traitent Claude comme un moteur de recherche bavard. C'est précisément là que se perd une grande partie de sa valeur. Comment bien l'utiliser ? Voici 10 astuces.

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Intelligence Artificielle , Claude , utilisations , conseils , travail , mémoire , briefing , projet , vérifications , exemple , rôle

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A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Mouffle

Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises. Retrouvez le site de Frédéric Mouffle : https://www.kermeur.com/

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