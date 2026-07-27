REPENTANCE
27 juillet 2026
Cet archéologue s’oppose à la restitution d’œuvres exposées dans les musées occidentaux et voilà ses arguments
« Si nous permettons que le patrimoine soit dépouillé de sa signification et remis à des tribus en compétition, nous ne perdrons pas seulement nos musées, nous perdrons la capacité de nous reconnaître dans l'histoire des autres. »
11 min de lecture
MOTS-CLEShistoire , Archéologie , Frises du Parthénon , restitutions , musées occidentaux , europe , Grèce , vol
THEMATIQUESPolitique
Rafael Pinto Borges est le fondateur et le président de Nova Portugalidade, un groupe de réflexion conservateur et patriotique basé à Lisbonne. Politologue et historien, il a collaboré à de nombreuses publications nationales et internationales. Vous pouvez le trouver sur Twitter sous le nom de @rpintoborges.
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Rafael Pinto Borges est le fondateur et le président de Nova Portugalidade, un groupe de réflexion conservateur et patriotique basé à Lisbonne. Politologue et historien, il a collaboré à de nombreuses publications nationales et internationales. Vous pouvez le trouver sur Twitter sous le nom de @rpintoborges.