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Le Louvre. (Image d'illustration)
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REPENTANCE

27 juillet 2026

Cet archéologue s’oppose à la restitution d’œuvres exposées dans les musées occidentaux et voilà ses arguments

« Si nous permettons que le patrimoine soit dépouillé de sa signification et remis à des tribus en compétition, nous ne perdrons pas seulement nos musées, nous perdrons la capacité de nous reconnaître dans l'histoire des autres. »

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MOTS-CLES

histoire , Archéologie , Frises du Parthénon , restitutions , musées occidentaux , europe , Grèce , vol

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Rafael Pinto Borges

Rafael Pinto Borges est le fondateur et le président de Nova Portugalidade, un groupe de réflexion conservateur et patriotique basé à Lisbonne. Politologue et historien, il a collaboré à de nombreuses publications nationales et internationales. Vous pouvez le trouver sur Twitter sous le nom de @rpintoborges.

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