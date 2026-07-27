REPENTANCE

Cet archéologue s’oppose à la restitution d’œuvres exposées dans les musées occidentaux et voilà ses arguments

« Si nous permettons que le patrimoine soit dépouillé de sa signification et remis à des tribus en compétition, nous ne perdrons pas seulement nos musées, nous perdrons la capacité de nous reconnaître dans l'histoire des autres. »