Exorbitant

Politique de l'apprentissage : trop coûteuse, mal ciblée, elle doit être recentrée et accompagnée d'une réforme de l'enseignement supérieur en adéquation avec le monde du travail

La politique française des aides à l’apprentissage a permis une augmentation impressionnante du nombre d’apprentis dépassant le million d’apprentis par an en 2024. Mais son coût élevé (16,5 milliards d’euros en 2023) et le ciblage croissant vers l’enseignement supérieur soulèvent des critiques.