Olaf Scholz (à droite) et le ministre-président du Schleswig-Holstein, Daniel Günther (à gauche), se saluent lors d'une rassemblement, à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne.

CENSURE

11 janvier 2026

La polémique sur la liberté d'expression s'intensifie en Allemagne après le soutien du chef de la CDU à la censure des médias

La liberté d’expression en Allemagne fait l’objet d’un vif débat après que Daniel Günther, ministre-président CDU du Schleswig-Holstein, a ouvertement défendu la censure de médias critiques et des réseaux sociaux. Ses propos ont suscité un tollé politique, révélant une tendance inquiétante.

Photo of Zoltán Kottász
Zoltán Kottász Go to Zoltán Kottász page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Zoltán Kottász image
Zoltán Kottász

Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.

