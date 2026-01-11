©
Olaf Scholz (à droite) et le ministre-président du Schleswig-Holstein, Daniel Günther (à gauche), se saluent lors d'une rassemblement, à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne.
CENSURE
11 janvier 2026
La polémique sur la liberté d'expression s'intensifie en Allemagne après le soutien du chef de la CDU à la censure des médias
La liberté d’expression en Allemagne fait l’objet d’un vif débat après que Daniel Günther, ministre-président CDU du Schleswig-Holstein, a ouvertement défendu la censure de médias critiques et des réseaux sociaux. Ses propos ont suscité un tollé politique, révélant une tendance inquiétante.
3 min de lecture
Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.
Populaires
Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.