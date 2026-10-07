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Dans le langage courant, le "temps" sert à presque tout dire, il exprime la similitude, la succession, le changement, la durée, le moment, le présent, le passé, le devenir, l’urgence, l’attente, l’usure, la vitesse, le vieillissement, l’argent et la mort…
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PERCEPTION DU TEMPS

7 octobre 2026

Plus le temps passe et plus les scientifiques pensent qu’il… n’existe pas

Considéré comme une « illusion » par certains physiciens, le temps pose la question de sa réalité fondamentale. À travers les réflexions d'Étienne Klein s'éclaire la manière dont la physique théorique redéfinit cette notion face à nos perceptions.

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MOTS-CLES

temps , physique , Étienne Klein , perception

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Anna Alter

Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche. 