PERCEPTION DU TEMPS
7 octobre 2026
Plus le temps passe et plus les scientifiques pensent qu’il… n’existe pas
Considéré comme une « illusion » par certains physiciens, le temps pose la question de sa réalité fondamentale. À travers les réflexions d'Étienne Klein s'éclaire la manière dont la physique théorique redéfinit cette notion face à nos perceptions.
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MOTS-CLEStemps , physique , Étienne Klein , perception
THEMATIQUESSciences
A PROPOS DES AUTEURS
Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche.
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A PROPOS DES AUTEURS
Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche.