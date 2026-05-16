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Une salariée en pleurs, un autre en proie au doute. (Image d’illustration)
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ATLANTICO BUSINESS

16 mai 2026

Plus d’un salarié sur deux souffre encore du syndrome de l’imposteur

Les salaries ont en général confiance en leur compétences et attribuent leur réussite à leur expertise… sauf que plus de la moitie déclarent encore avoir l’impression de « faire semblant » en pensant qu’ils ne sont pas à la hauteur .

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MOTS-CLES

business , salarié , syndrome de l'imposteur , monde du travail , Enquête , Gen Z , Millenials , Baby-boomers , Gen X

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

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