ATLANTICO BUSINESS
16 mai 2026
Plus d’un salarié sur deux souffre encore du syndrome de l’imposteur
Les salaries ont en général confiance en leur compétences et attribuent leur réussite à leur expertise… sauf que plus de la moitie déclarent encore avoir l’impression de « faire semblant » en pensant qu’ils ne sont pas à la hauteur .
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MOTS-CLESbusiness , salarié , syndrome de l'imposteur , monde du travail , Enquête , Gen Z , Millenials , Baby-boomers , Gen X
THEMATIQUESBusiness
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.