Sébastien Lecornu, assiste à la séance consacrée à la deuxième lecture du projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2026 (PLFSS) à l'Assemblée nationale, à Paris, le 3 décembre 2025.
FINANCES PUBLIQUES
15 décembre 2025
PLFSS 2026 : voilà pourquoi le déficit réel de la Sécurité sociale est bien supérieur à 24,5 milliards d’euros
Derrière le chiffre officiellement avancé d’un déficit de 24,5 milliards d’euros pour la Sécurité sociale en 2026 se cache une réalité bien plus préoccupante. En intégrant les subventions d’équilibre, les sur-cotisations publiques et les multiples transferts entre administrations, la contribution réelle de la Sécurité sociale au déficit public dépasserait largement cette somme. L'opacité comptable structurelle, entretenue depuis des décennies, brouille le diagnostic, retarde les réformes et fragilise la crédibilité financière de la France.
Jean-Pascal Beaufret est ancien inspecteur des Finances, chef de service à la direction du Trésor et directeur général des impôts, directeur financier d’entreprises de télécommunications, associé au fonds de capital développement Ring Capital.
