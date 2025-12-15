FINANCES PUBLIQUES

15 décembre 2025

PLFSS 2026 : voilà pourquoi le déficit réel de la Sécurité sociale est bien supérieur à 24,5 milliards d’euros

Derrière le chiffre officiellement avancé d’un déficit de 24,5 milliards d’euros pour la Sécurité sociale en 2026 se cache une réalité bien plus préoccupante. En intégrant les subventions d’équilibre, les sur-cotisations publiques et les multiples transferts entre administrations, la contribution réelle de la Sécurité sociale au déficit public dépasserait largement cette somme. L'opacité comptable structurelle, entretenue depuis des décennies, brouille le diagnostic, retarde les réformes et fragilise la crédibilité financière de la France.