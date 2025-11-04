POLITIQUE
Le Premier ministre français François Bayrou s'exprime lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 24 juin 2025. (Image d'illustration)

Le Premier ministre français François Bayrou s'exprime lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 24 juin 2025. (Image d'illustration)

© JULIE SEBADELHA / AFP

USINE A GAZ

4 novembre 2025

PLFSS 2026 : le vrai cœur du réacteur de l’apocalypse budgétaire française

Alors que la France s’enfonce dans un déficit public persistant, le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2026 révèle le vrai cœur du réacteur budgétaire : les dépenses sociales et les retraites.

Photo of Bertrand Martinot
Photo of Nicolas Marques
Bertrand Martinot Go to Bertrand Martinot page et Nicolas Marques Go to Nicolas Marques page

10 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Martinot image
Bertrand Martinot

Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023. 

Nicolas Marques image
Nicolas Marques
Directeur de l'Institut économique Molinari

est directeur de l'Institut économique Molinari

Docteur en économie (Université d’Aix-Marseille) et diplômé en gestion (EM Lyon), il a débuté sa carrière en enseignant l’économie, avant d’exercer des responsabilités marketing et commerciales dans de grands groupes de gestion d’actifs français.

Chercheur associé depuis la création de l’IEM, en 2003, il est devenu Directeur général de l’institut en 2019. Il est l’auteur de plusieurs travaux sur les enjeux fiscaux, les finances publiques, la protection sociale ou la contribution des entreprises et membre de la Société du Mont Pèlerin.

