Les députés du Parti socialiste applaudissent suite à l'adoption, le 12 novembre 2025, par l'Assemblée nationale, de la suspension de la réforme des retraites.

© THOMAS SAMSON / AFP

ATLANTICO BUSINESS

15 novembre 2025

PLF 2026 : un si mauvais budget pour… la démocratie

La conjuration des médiocres, des idéologues, des incompétents et des lâches va produire un budget gazeux, inapplicable et subversif pour la démocratie. Pendant ce week-end où le gouvernement a mis les députés en vacances, rares sont ceux qui croient qu'il est possible de voter une loi de finances dans les délais et qui soit applicable en toute responsabilité.

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

