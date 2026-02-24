POLITIQUE
DECOUVERTE MAJEURE ?

24 février 2026

Planètes cachées, structures inédites et indices sur la jeunesse chaotique du système solaire : de nouveaux télescopes pourraient percer à jour les secrets de la ceinture de Kuiper

Aux confins du Système solaire, bien au-delà de Neptune, se joue peut-être l’un des plus grands mystères astronomiques contemporains : l’existence d’une planète encore invisible, tapie dans l’ombre de la ceinture de Kuiper.

Anna Alter

Anna Alter

Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche. 