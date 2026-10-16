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16 octobre 2026
Piloter le cerveau avec de la lumière : Karl Deisseroth raconte la découverte qui lui a valu le Nobel
Comment contrôler l’activité des neurones avec de simples impulsions lumineuses ? C’est le défi qu’a relevé Karl Deisseroth, neuroscientifique à l’université Stanford, dont les travaux sur l’optogénétique ont été récompensés par le prix Nobel de physiologie ou de médecine 2026, aux côtés de Peter Hegemann et Georg Nagel. En introduisant dans des neurones un gène issu d’une algue unicellulaire sensible à la lumière, les chercheurs ont ouvert une nouvelle voie pour étudier le fonctionnement du cerveau et explorer de futurs traitements des troubles neuropsychiatriques.
6 min de lecture
MOTS-CLESoptogénétique , Karl Deisseroth , Prix Nobel , science , recherche , gène , cellules , cerveau , découverte , lumière
THEMATIQUESScience
Karl Deisseroth est professeur (titulaire de la chaire D. H. Chen), professeur de bio-ingénierie, de psychiatrie et de sciences comportementales à l'Université Stanford.
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Karl Deisseroth est professeur (titulaire de la chaire D. H. Chen), professeur de bio-ingénierie, de psychiatrie et de sciences comportementales à l'Université Stanford.