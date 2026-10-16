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Le prix Nobel de médecine a été décerné le 5 octobre 2026 à Karl Deisseroth et à ses collègues allemands Peter Hegemann et Georg Nagel pour leurs travaux dans le domaine de l'optogénétique.
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FIAT LUX

16 octobre 2026

Piloter le cerveau avec de la lumière : Karl Deisseroth raconte la découverte qui lui a valu le Nobel 

Comment contrôler l’activité des neurones avec de simples impulsions lumineuses ? C’est le défi qu’a relevé Karl Deisseroth, neuroscientifique à l’université Stanford, dont les travaux sur l’optogénétique ont été récompensés par le prix Nobel de physiologie ou de médecine 2026, aux côtés de Peter Hegemann et Georg Nagel. En introduisant dans des neurones un gène issu d’une algue unicellulaire sensible à la lumière, les chercheurs ont ouvert une nouvelle voie pour étudier le fonctionnement du cerveau et explorer de futurs traitements des troubles neuropsychiatriques.

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MOTS-CLES

optogénétique , Karl Deisseroth , Prix Nobel , science , recherche , gène , cellules , cerveau , découverte , lumière

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Karl Deisseroth

Karl Deisseroth est professeur (titulaire de la chaire D. H. Chen), professeur de bio-ingénierie, de psychiatrie et de sciences comportementales à l'Université Stanford.

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