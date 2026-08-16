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Pierre Adrian vient de publier Le pays des étés.
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ATLANTICO LITTERATI

16 août 2026

Pierre Adrian : "La couleur des mots, ou la fin de ma jeunesse"...

En 2022, Pierre ADRIAN publia : "Que reviennent ceux qui sont loin" (Gallimard). "Après plusieurs années d absence, un jeune homme reprend ses vacances dans la résidence secondaire  des siens, non loin de Brest. Entre les après-midis à la plage et les fêtes sur le port, le narrateur prend  conscience qu'il bascule doucement vers l' âge adulte. La maison de famille  le rassure  et accentue cette prise de conscience. Elle est son ancrage, face au temps qui passe.

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MOTS-CLES

Le pays des étés , littérature , roman , Gallimard , rentrée littéraire , Pierre Adrian , écrivain , livre , ouvrage

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Annick Geille

Annick GEILLE est journaliste-écrivain et critique littéraire. Elle a publié plusieurs romans (Grasset, Gallimard, Fayard ) et un essai : « Le nouvel Homme » (Lattès) Elle a obtenu entre autres le prix du Premier Roman, le prix Alfred Née de l’académie française (voir Google). Et le prix décerné chaque année par la Marine Nationale pour son roman « Rien que la mer » (2010). Elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels l’hebdomadaire culturel Pariscope, le mensuel Playboy-France, et « F Magazine, » - mensuel féministe (racheté au groupe Servan-Schreiber par Daniel Filipacchi) qu’Annick Geille baptisa « Femme » et reformula, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait les photos d'écrivains. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française(+) Annick Geille dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », tout en rédigeant chaque mois pendant dix ans une chronique litt. pour le mensuel "Service Littéraire". Annick Geille remet depuis huit ans à Atlantico une chronique vouée à la littérature et à ceux qui la font : « Atlantico-Litterati ».

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