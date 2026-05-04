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Blurred backgroundPhilip & moi, de Colombe SCHNECK.
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ATLANTI-CULTURE

4 mai 2026

« Philip Roth et moi » de Colombe Schneck

L’auteur Colombe Schneck nous transporte dans les coulisses du milieu artistique bobo de la côte est d’une Amérique des années 70. Avec « Philip et moi », elle réussit un récit-reportage puissant qui va de l’enquête au travail mémoriel : il est difficile de refermer ce livre captivant sur Philip Roth et son univers tout entier.

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MOTS-CLES

culture , roman , Philip Roth , jeune fille au pair , écrivain , relation , Colombe Schneck

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurence Biava

Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).

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