ATLANTI-CULTURE

4 mai 2026

« Philip Roth et moi » de Colombe Schneck

L’auteur Colombe Schneck nous transporte dans les coulisses du milieu artistique bobo de la côte est d’une Amérique des années 70. Avec « Philip et moi », elle réussit un récit-reportage puissant qui va de l’enquête au travail mémoriel : il est difficile de refermer ce livre captivant sur Philip Roth et son univers tout entier.