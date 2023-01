De plus en plus de lettres de motivations sont créées de toute pièce par l’intelligence artificielle.

Atlantico : Depuis quelque temps avec l’arrivée de ChatGPT d’OpenAi, de nombreuses questions se posent notamment pour les DRH qui font face à des lettres de motivations créées de toute pièce par l’intelligence artificielle. Est-ce que cette technologie est assez efficace pour remplacer le travail humain concernant les lettres de motivation ?

Caroline Diard : Les outils d'Intelligence Artificielle sont développés dans le but de se rapprocher de l'intelligence humaine voire de la dépasser. N'oublions pas cependant que les algorithmes sont créés par une intelligence humaine.

Depuis longtemps l'accès à internet a multiplié les possibilités pour les candidats d'accéder rapidement à des ressources susceptibles de les aider lors d'un processus de recrutement : accès au site web de l'entreprise ; accès aux avis sur l'entreprise (glassdoor par ex); accès aux résultats de l'entreprise (infogreffe, société.com par exemple) et les sites proposant des modèles de CV et de lettres sont pléthores. Cela a depuis de nombreuses années conduit les candidats à utiliser des modèles de candidatures standardisés. Le dépôt de candidatures sur des sites spécialisés dans le recrutement a conduit les candidats à produire des candidatures peu différenciées... La possibilité via ChatGPT de produire une lettre de motivation semble apporte une innovation : l'intelligence artificielle est capable de répondre précisément en s'adaptant au poste et à l'entreprise ciblée. Il s'agirait peut-être de la lettre de motivation idéale....

Il ne s'agit pas d'une révolution mais d'une évolution concernant des outils facilitant les process de recrutement. Il ne s'agit donc pas du remplacement du travail humain mais d'une assistance supplémentaire pour les candidats...La question qui se pose est la pertinence des lettres de motivation si les risques de mobilisation de l'IA augmentent!

Et est-ce que les ressources humaines sont prêtes face à ce nouveau défi ?

Les services RH sont capables d'agilité et depuis longtemps ont montré leur aptitude à se transformer. La digitialisation de la fonction n'est pas récente. Dès que les candidats ont pu utliser des outils via le web, les possibilités de "triche" ou "d'usurpation" sont apparues...En effet, qui peut affirmer qu'une candidature via le web a bien été rédigée par le postulant? Un proche peut l'avoir aidé...

Il y a eu de nombreuses anecdotes pendant le confinement : certains candidats sollicitaient des complices pour effectuer des tests en ligne (pour les langues notamment) et même se présenter à un entretien en visioconférence !

Est-ce toujours intéressant de maintenir cet exercice bien que celui-ci soit de plus en plus falsifiable en tous points ?

Il serait effectivement préférable de revisiter les process de recrutement (ce que de nombreuses entreprises font déjà) avec des méthodes de sélection qui ne se limitent pas à la lettre de motivation et au CV (entretiens de mise en situation par exemple).

À quoi servait la lettre de motivation et comment la remplacer si celle-ci venait à être caduque ?

La lettre de motivation est un moyen de se démarquer en insistant sur les points forts d'une candidature, les particularités d'un postulant, ce qu'il peut apporter à l'entreprise qui recrute. Dans une lettre de motivation il est possible de développer la pertinence d'un projet commun candidat/entreprise. La lettre permet au candidat de se situer par rapport au poste et de se projeter dans ses futures missions.



Si elle devenait caduque, l'exercice pourrait être approfondi en entretien ou à travers des mises en situation, jeux de rôle proposés dans le process.

Avec cette nouvelle technologie les recruteurs perdent donc beaucoup, qu’est-ce que les candidats eux perdent là-dedans? Seront-ils toujours aussi capables de « se vendre » face à un recruteur ?

La lettre de motivation est toujours un moyen de "se vendre" mais la méfiance des recruteurs vis à vis de l'IA peut contribuer à imaginer d'autres outils de sélection. Le CV et l'entretien restent d'excellents outils, traditionnels de recrutement.



A noter que des outils d'IA permettent de raccourcir les délais de recrutement (utilisation de chatbot, recruteurs virtuels).

