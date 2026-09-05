POINT DE VUE
5 septembre 2026
Peut-on apprécier l’impact économique et financier des promesses des candidats à la présidentielle ?
On devrait d’abord, dès l’automne 2026, établir un constat clair sur l’origine réelle des déficits publics.
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THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pascal Beaufret est ancien inspecteur des Finances, chef de service à la direction du Trésor et directeur général des impôts, directeur financier d’entreprises de télécommunications, associé au fonds de capital développement Ring Capital.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pascal Beaufret est ancien inspecteur des Finances, chef de service à la direction du Trésor et directeur général des impôts, directeur financier d’entreprises de télécommunications, associé au fonds de capital développement Ring Capital.