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Piles de pièces de monnaies. (Image d'illustration)
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POINT DE VUE

5 septembre 2026

Peut-on apprécier l’impact économique et financier des promesses des candidats à la présidentielle ?

On devrait d’abord, dès l’automne 2026, établir un constat clair sur l’origine réelle des déficits publics.

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MOTS-CLES

économie , cour des comptes , Parlement , finances publiques

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pascal Beaufret

Jean-Pascal Beaufret est ancien inspecteur des Finances, chef de service à la direction du Trésor et directeur général des impôts, directeur financier d’entreprises de télécommunications, associé au fonds de capital développement Ring Capital.

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