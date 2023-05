Petits conseils pour aider un ado qui a des problèmes de sommeil

Les adolescents ont des difficultés à trouver le sommeil et ont tendance à se coucher très tard.

Il est important de noter que pendant l'adolescence, de nombreux changements importants se produisent dans la physique, la maturation et la psychologie. Ces modifications ont des conséquences sur le sommeil et le rythme de vie des adolescents, qui sont généralement privés de sommeil à cette période de leur vie. Cela s'explique en partie par le fait que les adolescents ont besoin d'un temps de sommeil plus long, d'environ neuf heures, mais qu'ils résistent également mieux à la privation de sommeil en raison de modifications dans la régulation du sommeil. En outre, il y a ce qu'on appelle un chrono type du sommeil, qui se produit chez les adolescents entre 12 et 20 ans environ, où ils ont tendance à avoir un rythme de sommeil plus tardif. En raison de tous ces facteurs, les adolescents ont tendance à se coucher tard et à se lever tard.

Pour mieux dormir, il est conseillé de ne pas se coucher trop tard, bien que les adolescents n'aient pas toujours envie de suivre ce conseil. Idéalement, les horaires de sommeil des adolescents devraient être pris en compte, car ils ont besoin de se coucher tard et de se lever plus tard le matin. Certaines écoles aux États-Unis ont ainsi retardé l'heure de leur entrée en classe, ce qui est bénéfique pour les adolescents. Cette mesure a montré que le fait de commencer l'école plus tard était très bénéfique pour les adolescents, car cela leur permet de mieux respecter leur rythme de sommeil.

Il y a une explication physiologique qui explique pourquoi les adolescents ont tendance à vouloir dormir plus tard. Cependant, il y a également une dimension socioculturelle et psychologique qui explique leur comportement. Les adolescents cherchent leur autonomie et leur identité, et ils passent beaucoup de temps avec d'autres personnes de leur âge en utilisant des objets électroniques tels que des téléphones portables pour communiquer avec leurs amis et combler leur besoin de socialisation. Malheureusement, ces comportements peuvent nuire à leur sommeil en les amenant à se coucher plus tard. Par conséquent, ils manquent de sommeil car l'école commence tôt et ils ne peuvent pas dormir suffisamment. Les parents ont un rôle important à jouer en limitant l'utilisation des écrans la nuit pour éviter de perturber le sommeil de leurs enfants. De plus, le contenu de ce que les adolescents regardent ou font sur leurs appareils peut avoir un impact sur leur sommeil et leur bien-être émotionnel. Les adolescents sont également sensibles à la lumière le soir, tout comme les adultes, et cela peut également nuire à leur sommeil.

Les écrans sont indéniablement importants, mais il y a également un problème de régularité dans les horaires de sommeil. Il est primordial de se fixer des horaires réguliers, tant en semaine que le week-end, afin de ne pas perturber la régulation circadienne. En effet, un décalage trop important dans les horaires de sommeil peut entraîner un jet lag, avec des couchers et des réveils de plus en plus tardifs, ce qui peut affecter la qualité du sommeil. Pour couvrir au maximum son besoin de sommeil, il est donc important de se coucher à une heure raisonnable et de se lever à des horaires similaires chaque jour, sans dépasser un décalage d'une heure le week-end. Le repos du week-end est important, mais il est préférable de ne pas trop se décaler pour éviter de perturber l'horloge biologique et de diminuer l'envie de dormir le soir. En somme, pour un sommeil de qualité, il est recommandé de respecter des horaires réguliers et de ne pas trop se décaler, même le week-end.