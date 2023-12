Exposition : "Julia Margaret Cameron, Capturer la beauté"

Julia Margaret Cameron, membre de la bourgeoisie victorienne, est une photographe dont la brève carrière marqua définitivement l’histoire de la photographie en raison d’une liberté de création à contretemps des conventions de son temps qu’elle défendit avec vigueur et qui allait inspirer ensuite de nombreux artistes.

Femme de fort caractère, - sa petite-nièce Virginia Woolf évoque une femme d’une « vitalité indomptable » - Margaret Cameron, après une vie cosmopolite entre Inde et Angleterre, se voit offrir par sa fille et son mari une premier appareil à 48 ans et commence à photographier, dans le poulailler de sa maison de l’ile de Wight transformé en studio, ses proches : famille, employés, voisins.

Elle ose les partis pris techniques, les gros plans, les compositions travaillées comme des tableaux, rangeant ses œuvres en trois catégories, « portraits », « madones » et sujets d’imagination ».

Elle fait partie des rares femmes artistes du XIXe qui ont pu d’une part cultiver leur art, d’autre part en laisser des traces.

L’artiste elle-même n’hésitait pas à donner et vendre ses tirages, et le Victoria And Albert Museum de Londres commença la collection de ses œuvres dès 1865.

L’exposition permet de découvrir cette artiste majeure dans l’histoire de la photographie en lui offrant une vitrine au-delà du cercle des amateurs de ce médium et de l’histoire de l’art anglaise.