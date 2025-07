Ouvrage

Réinventer la démocratie à l’ère de l’intelligence artificielle et du crédit social

À travers son livre Informez-vous !, David Fayon dresse un constat sévère mais lucide : les civilisations déclinent quand elles se reposent sur leurs acquis, délaissent l’éducation et acceptent la restriction progressive des libertés. Dans un entretien sans détour, il évoque la dette publique comme poison lent, la souveraineté numérique sacrifiée, la tentation d’une "démocrature" sous couvert de crise, et le besoin urgent d’une refondation républicaine fondée sur la transmission du savoir, l’esprit critique et la responsabilité citoyenne.