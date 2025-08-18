Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 9 au 15 août

Sociétéil y a 4 heures
Civilisation

La civilisation ne se résume pas à l’absence de conflit ou à la présence de la paix

Philosophe et ancien ministre, Ryszard Legutko retrace la fragilité des codes de civilité: détruits par le communisme, brièvement restaurés par le commerce, à nouveau laminés par un égalitarisme militant. De l’école à l’Église, de l’habit au langage, il décrit l’effacement des hiérarchies et l’avènement d’une fausse diversité qui uniformise les comportements. Pour lui, les manières sont la grammaire d’une vie civilisée, leur recul signe une décivilisation rampante.

avec Artur Ciechanowicz
author imageArtur Ciechanowicz

Artur Ciechanowicz est journaliste et expert en affaires internationales. Il a été reporter pour l'agence de presse polonaise PAP à Berlin et à Bruxelles. Auparavant, il était analyste au Centre d'études orientales (OSW) à Varsovie. Ses recherches portent sur les processus décisionnels et le lobbying au sein de l'UE, ainsi que sur la politique agricole de l'UE.

