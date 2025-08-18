Civilisation

La civilisation ne se résume pas à l’absence de conflit ou à la présence de la paix

Philosophe et ancien ministre, Ryszard Legutko retrace la fragilité des codes de civilité: détruits par le communisme, brièvement restaurés par le commerce, à nouveau laminés par un égalitarisme militant. De l’école à l’Église, de l’habit au langage, il décrit l’effacement des hiérarchies et l’avènement d’une fausse diversité qui uniformise les comportements. Pour lui, les manières sont la grammaire d’une vie civilisée, leur recul signe une décivilisation rampante.