Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 2 au 8 août

Internationalil y a 5 heures
Des poupées russes traditionnelles en bois, des poupées Matriochka, représentant le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump, sont exposées à la vente à Saint-Pétersbourg le 7 août 2025.
Des poupées russes traditionnelles en bois, des poupées Matriochka, représentant le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump, sont exposées à la vente à Saint-Pétersbourg le 7 août 2025. © OLGA MALTSEVA / AFP
Guerre en Ukraine

Sommet Trump-Poutine : Donald Trump estime à « 25% » le risque d'échec de sa rencontre avec Vladimir Poutine

Donald Trump a estimé jeudi à « 25% » le risque d'échec de sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine vendredi en Alaska.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

Sommet Trump-Poutine : Donald Trump estime à « 25% » le risque d'échec de sa rencontre avec Vladimir Poutine

Vu sur: BFMTV

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés