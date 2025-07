© AFP or licensors

Hits éternels

Mais pourquoi les tubes ont-ils une durée de vie beaucoup plus longue qu’avant ?

Avec 92 semaines dans les classements, Lose Control de Teddy Swims consacre une nouvelle ère musicale : celle des hits durables, portés par l’algorithme, les habitudes d’écoute et le besoin de réassurance hérité de la pandémie. Les plateformes de streaming et les logiques de recommandation transforment le succès en phénomène lent mais persistant. Cette longévité bouleverse la visibilité des artistes, réinvente le rapport au temps musical, et interroge la place de la diversité dans un paysage saturé de familiarité.