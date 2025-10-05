Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Internationalil y a 5 heures
Un homme et une femme passent devant une fresque représentant des drapeaux nationaux iraniens dans une rue de Téhéran, le 20 août 2024. (Image d'illustration)
Un homme et une femme passent devant une fresque représentant des drapeaux nationaux iraniens dans une rue de Téhéran, le 20 août 2024. (Image d'illustration) © ATTA KENARE / AFP
Témoignages précieux

Petits conseils de lecture pour comprendre l’Iran du XXIe siècle

Chaque mois, le grand reporter Emmanuel Razavi nous parle de la sortie d’un livre ou d’un film, en relation avec le monde de la défense, de la géopolitique, ou de l’aventure. Ce mois-ci, il nous fait découvrir plusieurs livres, incontournables, sur l’Iran.

avec Emmanuel Razavi
author imageEmmanuel Razavi

D’origine iranienne, Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).

