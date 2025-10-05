Internationalil y a 5 heures
Témoignages précieux
Petits conseils de lecture pour comprendre l’Iran du XXIe siècle
Chaque mois, le grand reporter Emmanuel Razavi nous parle de la sortie d’un livre ou d’un film, en relation avec le monde de la défense, de la géopolitique, ou de l’aventure. Ce mois-ci, il nous fait découvrir plusieurs livres, incontournables, sur l’Iran.
