AVEUGLEMENT

14 janvier 2026

Petit mémo à l’attention des étourdis sur ce que les grandes consciences de gauche ont pu dire et écrire sur la révolution islamique en Iran en 1979 comme après

En 1979, une partie des grandes consciences de la gauche intellectuelle française saluait la révolution islamique iranienne comme une libération anti-impérialiste, ignorant les signaux évidents d’une future théocratie. Près d’un demi-siècle plus tard, alors que les Iraniens se soulèvent au cri de « Femme, Vie, Liberté », cet aveuglement idéologique semble se reproduire, révélant la persistance d’un logiciel intellectuel où l’anti-occidentalisme l’emporte encore sur l’universalité des droits humains.