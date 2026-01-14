©
L'ayatollah Rouhollah Khomeiny salue une foule de partisans rassemblés au cimetière Behechte Zahra à Téhéran, le jour de son retour de France après quinze ans d'exil en 1979.
AVEUGLEMENT
14 janvier 2026
Petit mémo à l’attention des étourdis sur ce que les grandes consciences de gauche ont pu dire et écrire sur la révolution islamique en Iran en 1979 comme après
En 1979, une partie des grandes consciences de la gauche intellectuelle française saluait la révolution islamique iranienne comme une libération anti-impérialiste, ignorant les signaux évidents d’une future théocratie. Près d’un demi-siècle plus tard, alors que les Iraniens se soulèvent au cri de « Femme, Vie, Liberté », cet aveuglement idéologique semble se reproduire, révélant la persistance d’un logiciel intellectuel où l’anti-occidentalisme l’emporte encore sur l’universalité des droits humains.
Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce
