Un agriculteur conduit un tracteur équipé d'un râteau pour travailler la terre dans un champ à Condé-sur-Risle.
MODELE AGRICOLE

14 février 2026

Pesticides : ces arguments scientifiques qu’oublient soigneusement les signataires de la énième tribune, publiée dans Le Monde, sur la loi Duplomb

Dans une tribune publiée par Le Monde, plusieurs scientifiques s’alarment des orientations de la loi Duplomb et dénoncent les impasses d’un modèle agricole qu’ils jugent dépassé. Mais que disent réellement les travaux scientifiques disponibles ?

Photo of Terre à Terre
Terre à Terre Go to Terre à Terre page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Terre à Terre image
Terre à Terre

Le compte Twitter de Terre à Terre est géré par un enseignant agrégé de Sciences de la Vie et de la Terre.

