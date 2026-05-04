CRISE D'OFFRE

4 mai 2026

Pénurie (évitable) de logements : le dramatique masochisme français

Moins 54 % d'offres locatives à Paris depuis 2021 : la chute est vertigineuse, et elle n'est pas le fruit d'une fatalité. Encadrement des loyers qui fait fuir les bailleurs, DPE qui rend des milliers de logements inlouables, taxe foncière en hausse de 90 % en dix ans, maires qui n'ont plus d'intérêt à construire : la France s'est méthodiquement infligé une crise du logement à coups de fausses bonnes idées. Et pendant ce temps, la gauche parisienne persiste.