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CRISE D'OFFRE

4 mai 2026

Pénurie (évitable) de logements : le dramatique masochisme français

Moins 54 % d'offres locatives à Paris depuis 2021 : la chute est vertigineuse, et elle n'est pas le fruit d'une fatalité. Encadrement des loyers qui fait fuir les bailleurs, DPE qui rend des milliers de logements inlouables, taxe foncière en hausse de 90 % en dix ans, maires qui n'ont plus d'intérêt à construire : la France s'est méthodiquement infligé une crise du logement à coups de fausses bonnes idées. Et pendant ce temps, la gauche parisienne persiste.

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MOTS-CLES

Immobilier , offre locative , Paris , encadrement des loyers , passoires thermiques , crise , neuf , taxe d'habitation , punitions , Taxe foncière , investissements

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Moine
Entrepreneur

Bertrand Moine est entrepreneur, co-fondateur de Digital Village, un réseau de plus de 6 000 m² d'espaces innovants dédiés au numérique, combinant espaces de coworking, cafés et zones évènementielles.

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