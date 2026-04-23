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Un avion décolle
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PENURIE

23 avril 2026

Pénurie de kérosène : l’Europe, somnambule au bord du précipice

La pénurie de kérosène qui menace l’Europe révèle une dépendance énergétique fragile et insuffisamment anticipée. Entre tensions internationales, contraintes logistiques et reprise du trafic aérien, le secteur se retrouve sous pression, faisant craindre des perturbations majeures si des mesures rapides ne sont pas prises.

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MOTS-CLES

kérosène , avion , conflit , moyen orient , Pénurie

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.