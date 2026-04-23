PENURIE
23 avril 2026
Pénurie de kérosène : l’Europe, somnambule au bord du précipice
La pénurie de kérosène qui menace l’Europe révèle une dépendance énergétique fragile et insuffisamment anticipée. Entre tensions internationales, contraintes logistiques et reprise du trafic aérien, le secteur se retrouve sous pression, faisant craindre des perturbations majeures si des mesures rapides ne sont pas prises.
3 min de lecture
MOTS-CLESkérosène , avion , conflit , moyen orient , Pénurie
THEMATIQUESGéopolitique
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
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Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.