PENURIE

23 avril 2026

Pénurie de kérosène : l’Europe, somnambule au bord du précipice

La pénurie de kérosène qui menace l’Europe révèle une dépendance énergétique fragile et insuffisamment anticipée. Entre tensions internationales, contraintes logistiques et reprise du trafic aérien, le secteur se retrouve sous pression, faisant craindre des perturbations majeures si des mesures rapides ne sont pas prises.