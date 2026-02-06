SCANDALE SCABREUX

« Penis-gate » aux Jeux d’hiver 2026 : une enquête antidopage étonnante secoue le saut à ski

Ce qui devait être un rendez-vous sportif de haut niveau à Milan-Cortina se transforme en un des épisodes les plus singuliers de l’histoire des Jeux olympiques. Une enquête antidopage a été ouverte autour de soupçons d’agrandissement du pénis chez des sauteurs à ski, déclenchant une onde de choc médiatique et des démentis vigoureux dans le monde du sport.