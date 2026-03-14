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Blurred backgroundUne capture d'écran vidéo, obtenue avec l'aimable autorisation du Département de la Défense des États-Unis, montre une partie d'une vidéo non classifiée, filmée par des pilotes de l'US Navy et circulant depuis des années.
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DISCIPLINE ACADEMIQUE

14 mars 2026

Pendant que le gouvernement américain enquête sur des phénomènes anormaux non identifiés, les universitaires qui les étudient sont stigmatisés

Alors que le gouvernement américain ouvre enfin ses dossiers sur les phénomènes aériens non identifiés, les universitaires qui tentent de les étudier font face à un tabou scientifique. La stigmatisation, la peur pour leur carrière et l’absence de financement freinent le développement d’une véritable discipline académique en la matière.

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MOTS-CLES

science , recherche , chercheurs , universités , universitaires , travaux de recherche , OVNI , phénomènes étranges , avions , vie extraterrestre , Donald Trump , documents déclassifiés , FBI

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Darrell Evans

Darrell Evans est professeur de sciences environnementales et de développement durable à l'Université Purdue.

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