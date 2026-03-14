DISCIPLINE ACADEMIQUE
14 mars 2026
Pendant que le gouvernement américain enquête sur des phénomènes anormaux non identifiés, les universitaires qui les étudient sont stigmatisés
Alors que le gouvernement américain ouvre enfin ses dossiers sur les phénomènes aériens non identifiés, les universitaires qui tentent de les étudier font face à un tabou scientifique. La stigmatisation, la peur pour leur carrière et l’absence de financement freinent le développement d’une véritable discipline académique en la matière.
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A PROPOS DES AUTEURS
Darrell Evans est professeur de sciences environnementales et de développement durable à l'Université Purdue.
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A PROPOS DES AUTEURS
Darrell Evans est professeur de sciences environnementales et de développement durable à l'Université Purdue.