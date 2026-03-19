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Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez lors d'une conférence de presse au palais de la Moncloa à Madrid, le 15 décembre 2025.
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FUITE EN AVANT

19 mars 2026

Pedro Sanchez se radicalise et asphyxie son extrême gauche tout en donnant de (biens) mauvaises idées ailleurs en Europe

Le virage à gauche du Premier ministre espagnol pourrait préfigurer la voie que suivra, ou suivra déjà, le socialisme – ou la gauche sociale-démocrate – en Occident.

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MOTS-CLES

Espagne , Pedro Sanchez , extreme-gauche , PSOE

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Itxu Diaz
Journaliste

Itxu Díaz est un journaliste, satiriste politique et auteur espagnol. Il a écrit 10 livres sur des sujets aussi divers que la politique, la musique et les appareils intelligents. Il est collaborateur de The American Spectator , The Daily Beast , The Daily Caller , National Review , First Things , American Conservator , The Federalist et Diario Las Américas aux États-Unis, ainsi que chroniqueur dans plusieurs magazines et journaux espagnols. Il a également été conseiller auprès du ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports d'Espagne.

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