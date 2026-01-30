POLITIQUE
TU NE FORERAS POINT

30 janvier 2026

Pas d’exploitation pétrolière en Guyane : le masochisme énergétique à la française

Adoptée au Sénat, la proposition de loi autorisant la reprise de l’exploration des hydrocarbures en outre-mer, notamment en Guyane, se heurte à l’hostilité frontale du gouvernement. Agnès Barbut et Roland Lescure s’y opposent au nom de la transition écologique, quitte à refuser même toute exploration scientifique, pourtant sans impact climatique direct. Une position dénoncée par plusieurs experts comme idéologique et contraire au bon sens, alors que la France importe massivement pétrole et gaz. Ce blocage interroge sur la cohérence de la politique énergétique française et sur sa capacité à concilier souveraineté, réalisme économique et écologie. Pour en parler, Philippe Charlez et Jean-Pierre Favennec.

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Favennec image
Jean-Pierre Favennec

Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion. 

Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).

Philippe Charlez image
Philippe Charlez

Philippe Charlez est ingénieur des Mines de l'École Polytechnique de Mons (Belgique) et Docteur en Physique de l'Institut de Physique du Globe de Paris.

Expert internationalement reconnu en énergie, Charlez est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la transition énergétique dont « Croissance, énergie, climat. Dépasser la quadrature du cercle » paru en Octobre 2017 aux Editions De Boek supérieur et « L’utopie de la croissance verte. Les lois de la thermodynamique sociale » paru en octobre 2021 aux Editions JM Laffont.

Philippe Charlez enseigne à Science Po, Dauphine, l’INSEAD, Mines Paris Tech, l’ISSEP et le Centre International de Formation Européenne. Il est éditorialiste régulier pour Valeurs Actuelles, Contrepoints, Atlantico, Causeur et Opinion Internationale.

Il est l’expert en Questions Energétiques de l’Institut Sapiens.

Pour plus d'informations sur l’auteur consultez www.philippecharlez.com et https://www.youtube.com/energychallenge  

