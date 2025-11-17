REALITE STATISTIQUE

17 novembre 2025

Pas de lien entre immigration et délinquance ? Les 10 études qui prouvent que France 2 ment

Alors que les médias de service public affirment encore régulièrement qu’« il n’existe aucun lien » entre immigration et délinquance, l’examen minutieux des données européennes raconte une toute autre histoire — plus complexe, mais aussi plus dérangeante.