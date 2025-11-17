POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Évacuation d'un camp de migrants à Paris.

Évacuation d'un camp de migrants à Paris.

© Reuters

REALITE STATISTIQUE

17 novembre 2025

Pas de lien entre immigration et délinquance ? Les 10 études qui prouvent que France 2 ment

Alors que les médias de service public affirment encore régulièrement qu’« il n’existe aucun lien » entre immigration et délinquance, l’examen minutieux des données européennes raconte une toute autre histoire — plus complexe, mais aussi plus dérangeante.

Photo of Aurélien Marq
Aurélien Marq Go to Aurélien Marq page

9 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Aurélien Marq image
Aurélien Marq

Aurélien Marq est haut fonctionnaire et polytechnicien, chargé des questions de sécurité intérieure.

Populaires

1Et voilà les résultats de la première étude sur l’impact concret de l’impôt sur la fortune en Norvège
2Gilles-William Goldnadel : "Ces citoyens français que le système médiatique cocufie sur fonds publics"
3Alerte (nouveau) clash des générations ? Le capitalisme ne marche pas pour les jeunes et c’est Peter Thiel, l’un de ses piliers, qui le dit…
4Des chercheurs ont analysé ce qui se passe quand des demandeurs d’emploi utilisent l’IA pour leurs lettres de motivation… et ça n’est pas encourageant
5Pas de lien entre immigration et délinquance ? Les 10 études qui prouvent que France 2 ment
6Mais comment font les pays où les seniors travaillent bien plus qu’en France SANS se sentir exploités ?
7Pour les municipales, Sébastien Delogu annonce la couleur : « ce sera l’élection la plus violente que Marseille ait connue »