ELECTIONS A VENIR

13 mars 2026

Paris n’a pas de problème de dette selon Emmanuel Grégoire, vraiment ?

En déclarant que la dette financière de Paris n'est pas un problème, le candidat socialiste Emmanuel Grégoire s'est hasardé sur un terrain glissant qui a aussitôt provoqué la colère. Non, une dette n'est pas un constat comptable anodin.