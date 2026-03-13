ELECTIONS A VENIR
13 mars 2026
Paris n’a pas de problème de dette selon Emmanuel Grégoire, vraiment ?
En déclarant que la dette financière de Paris n'est pas un problème, le candidat socialiste Emmanuel Grégoire s'est hasardé sur un terrain glissant qui a aussitôt provoqué la colère. Non, une dette n'est pas un constat comptable anodin.
THEMATIQUESEconomie
A PROPOS DES AUTEURS
Serge Federbusch est président d'Aimer Paris et candidat à l'élection municipale de 2020. Il est l'auteur de La marche des lemmings ou la 2e mort de Charlie, et de Nous-Fossoyeurs : le vrai bilan d'un fatal quinquennat, chez Plon.
A PROPOS DES AUTEURS
