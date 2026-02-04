POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Maintenant que le macronisme s’efface, la droite peine à retrouver ses repères et reste dans son sillon alors que les Français tournent la page.

©

Maintenant que le macronisme s’efface, la droite peine à retrouver ses repères et reste dans son sillon alors que les Français tournent la page.

LA POUTRE TRAVAILLE ENCORE

4 février 2026

Paris n’est pas la France mais la campagne des municipales de la capitale en dit très long sur la réalité du paysage politique post-Macron

Alors qu’un dernier sondage montre que cinq candidats pourraient se qualifier au second tour à Paris, le président du groupe Horizons-Renaissance au conseil municipal et le directeur de campagne de Pierre‑Yves Bournazel ont claqué la porte en accusant le candidat, soutenu par Edouard Philippe, de projeter une alliance avec la gauche.

Photo of Paul Cébille
Paul Cébille Go to Paul Cébille page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Municipales , Paris , Emmanuel Macron , macronisme , élections , Pierre-Yves Bournazel , droite , gauche

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Paul Cébille image
Paul Cébille

Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.

Populaires

1Recherche ingénieurs désespérément : le crash du niveau en maths, cette bombe à retardement pour l’économie française
2Après l’effondrement du Bitcoin sous les 80.000 dollars, les analystes font 3 scénarios possibles d’évolution en 2026
3Budget : la Banque de France conforte le diagnostic de Sébastien Lecornu sur la nature des problèmes posés par la dette française
4« Epstein files » : la piste russe évoquée, Jack Lang, Bruno Le Maire et le RN éclaboussés
5La maltraitance de nos enfants à l’école, l’autre visage du déséquilibre générationnel dans les dépenses publiques françaises
6Interdire la sociologie à l’Université pour manque de rigueur intellectuelle, l'intéressante leçon venue du Danemark
7Dire que l’islam n’est pas réformable est une contre vérité aussi bien théologique qu’historique