LA POUTRE TRAVAILLE ENCORE

4 février 2026

Paris n’est pas la France mais la campagne des municipales de la capitale en dit très long sur la réalité du paysage politique post-Macron

Alors qu’un dernier sondage montre que cinq candidats pourraient se qualifier au second tour à Paris, le président du groupe Horizons-Renaissance au conseil municipal et le directeur de campagne de Pierre‑Yves Bournazel ont claqué la porte en accusant le candidat, soutenu par Edouard Philippe, de projeter une alliance avec la gauche.