Maintenant que le macronisme s’efface, la droite peine à retrouver ses repères et reste dans son sillon alors que les Français tournent la page.
4 février 2026
Paris n’est pas la France mais la campagne des municipales de la capitale en dit très long sur la réalité du paysage politique post-Macron
Alors qu’un dernier sondage montre que cinq candidats pourraient se qualifier au second tour à Paris, le président du groupe Horizons-Renaissance au conseil municipal et le directeur de campagne de Pierre‑Yves Bournazel ont claqué la porte en accusant le candidat, soutenu par Edouard Philippe, de projeter une alliance avec la gauche.
Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.
