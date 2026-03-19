POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
En réalité, le Made in France manque surtout d’imagination, d’innovation, d’originalité, de valeur…
See image caption
See copyright

ATLANTICO BUSINESS

19 mars 2026

Panne du Made in France ? Oui, mais pas dans tous les secteurs, loin de-là

Le Made in France bute sur un manque de compétitivité-prix… Ok… C’est ce que retiennent beaucoup de chefs d’entreprise et d’analystes de terrain. Mais en réalité, le Made in France manque surtout d’imagination, d’innovation, d’originalité, de valeur… Alors on peut toujours écrire que le Made in France est trop cher, sous-entendu parce qu’il supporte trop de charges.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

made in France , innovation , Compétitivité , prix , Rexecode

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

Populaires

1Et si tout ce que les astrophysiciens croyaient savoir sur les trous noirs venait de voler en éclat suite à des observations faites en janvier 2026
2« Bienvenue » dans une France communautarisée : ces 50 ans d’erreur et d’aveuglement qui nous ont mené à ces municipales 2026
3Rappel de lucidité : voilà l’âge à partir duquel nos organes commencent à décliner
4Taxe sur les petits colis : une bien mauvaise (courbe de) Laffer pour Bercy
5Un bouclier magique, vraiment ? Jusqu'où tiendra la stratégie de défense mosaïque mise en place par le régime iranien
6A la conquête de la planète, le français, une langue en plein boom
7L’effet IA : ce que les licenciements massifs en cours chez Amazon préfigurent de l’évolution du marché du travail