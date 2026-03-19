ATLANTICO BUSINESS
19 mars 2026
Panne du Made in France ? Oui, mais pas dans tous les secteurs, loin de-là
Le Made in France bute sur un manque de compétitivité-prix… Ok… C’est ce que retiennent beaucoup de chefs d’entreprise et d’analystes de terrain. Mais en réalité, le Made in France manque surtout d’imagination, d’innovation, d’originalité, de valeur… Alors on peut toujours écrire que le Made in France est trop cher, sous-entendu parce qu’il supporte trop de charges.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.