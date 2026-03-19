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Des étudiants portant des masques font la queue pour se faire vacciner à l'université du Kent à Canterbury, suite à une épidémie de méningite, le 18 mars 2026.
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EPIDEMIE

19 mars 2026

Panique à la méningite B au Royaume-Uni : le système de santé français nous met-il à l’abri ?

Le nombre de cas de méningite en Angleterre a augmenté de 20 à 27, dont 15 confirmés et 12 en enquête, avec deux décès signalés, indiquent les autorités sanitaires du Royaume-Uni.

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MOTS-CLES

Royaume-Uni , méningite , épidémie , France , système de santé

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Antoine Flahault

Antoine Flahault, est médecin, épidémiologiste, professeur de santé publique, directeur de l’Institut de Santé Globale, à la Faculté de Médecine de l’Université de Genève. Il a fondé et dirigé l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (Rennes, France), a été co-directeur du Centre Virchow-Villermé à la Faculté de Médecine de l’Université de Paris, à l’Hôtel-Dieu. Il est membre correspondant de l’Académie Nationale de Médecine. 


Il a notamment publié Prévenez-moi ! Une meilleure santé à tout âge (Editions Robert Laffont, 2024).

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