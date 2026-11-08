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ATLANTI-CULTURE

8 novembre 2026

"Ouf ! Je suis mort" de Jean-Louis Fournier : un sujet très fort, vécu avec tendresse, humour et poésie

Le livre "Ouf ! Je suis mort" de Jean-Louis Fournier est publié aux éditions Philippe Rey.

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Ouf Je suis mort , Jean-Louis Fournier , éditions Philippe Rey , livre , roman , écrivain , romancier , culture , culture tops

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Culture
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Martine de la Taille pour Culture-Tops

Martine de la Taille est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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