ATLANTI-CULTURE
8 novembre 2026
"Ouf ! Je suis mort" de Jean-Louis Fournier : un sujet très fort, vécu avec tendresse, humour et poésie
Le livre "Ouf ! Je suis mort" de Jean-Louis Fournier est publié aux éditions Philippe Rey.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Martine de la Taille est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
A PROPOS DES AUTEURS
Martine de la Taille est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).