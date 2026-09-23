OUTRE-ATLANTIQUE
23 septembre 2026
Opinion : les Américains perçoivent un déclin de l'état de droit aux États-Unis
D'après un vaste sondage mené auprès de plus de 23 000 adultes américains, une majorité estiment que l'état de droit aux États-Unis est plus faible aujourd'hui qu'il y a dix ans, lorsque Donald Trump a été élu président pour la première fois.
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Vu sur:Axios
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.