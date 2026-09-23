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56 % des personnes interrogées estiment que la démocratie se porte mal
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OUTRE-ATLANTIQUE

23 septembre 2026

Opinion : les Américains perçoivent un déclin de l'état de droit aux États-Unis

D'après un vaste sondage mené auprès de plus de 23 000 adultes américains, une majorité estiment que l'état de droit aux États-Unis est plus faible aujourd'hui qu'il y a dix ans, lorsque Donald Trump a été élu président pour la première fois.

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Axios

MOTS-CLES

Etats-Unis , sondage , opinion , État de droit , confiance , institutions

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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