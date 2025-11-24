En 5 mois, ce sont 2,7 millions d'utilisateurs actifs mensuels qui ont déserté X dans l'Hexagone
24 novembre 2025
Opération vérité : quand Elon Musk fait trembler le monde des trolls, des faux comptes et des influenceurs agents de l’étranger
En affichant désormais le pays d’émission de chaque compte, X entend lever le voile sur l’origine réelle des conversations politiques qui agitent la plateforme.
Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.
