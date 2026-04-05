REALITE ECONOMIQUE

5 avril 2026

OpenAI renonce à son bot érotique et voilà pourquoi cela cache bien plus que des questions d’éthique

En renonçant à explorer l’érotisme généré par IA, OpenAI invoque des raisons éthiques - mais masque surtout une réalité économique et technique encore insurmontable. Derrière ce retrait, loin de refermer le débat, se dessine un marché en tension entre coûts prohibitifs, dérives incontrôlables et émergence d’acteurs moins régulés, de Pornhub à des modèles open source. Une recomposition silencieuse qui en dit long sur les limites actuelles de l’intelligence artificielle.