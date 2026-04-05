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Une publicité pour la création d'images porno à partir de l'IA se reflète dans un message de mise en garde du FBI.
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REALITE ECONOMIQUE

5 avril 2026

OpenAI renonce à son bot érotique et voilà pourquoi cela cache bien plus que des questions d’éthique

En renonçant à explorer l’érotisme généré par IA, OpenAI invoque des raisons éthiques - mais masque surtout une réalité économique et technique encore insurmontable. Derrière ce retrait, loin de refermer le débat, se dessine un marché en tension entre coûts prohibitifs, dérives incontrôlables et émergence d’acteurs moins régulés, de Pornhub à des modèles open source. Une recomposition silencieuse qui en dit long sur les limites actuelles de l’intelligence artificielle.

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Fabrice Epelboin Go to Fabrice Epelboin page et Emmanuel Goffi Go to Emmanuel Goffi page

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MOTS-CLES

OpenAI , érotique , contenu érotique , pornographie , dangers , dsa , Modération , Régulations , censure , interdits , Grok , chatGPT , contenu pour adultes , addiction , RGPD , GAFAM

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

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Emmanuel Goffi

Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale

et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.