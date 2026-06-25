Pas d’OGM, pas de nucléaire, pas de stockage d’eau, pas de croissance etc… : à quoi ressemblerait vraiment une France (totalement) livrée aux fantasmes des écologistes ?

Rémy Prud'homme est professeur émérite à l'Université de Paris XII, il a fait ses études à HEC, à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de l'Université de Paris, à l'Université Harvard, ainsi qu'à l'Institut d'Etudes Politique de Paris. Issu d'une famille de paysans, il a été pendant plusieurs années Directeur-adjoint de la Direction de l’Environnement de l’OCDE. Il a également été à de nombreuses reprises Visiting Professor au MIT.