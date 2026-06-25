S’IL N’Y AVAIT QUE LA CLIM’…
25 juin 2026
Pas d’OGM, pas de nucléaire, pas de stockage d’eau, pas de croissance etc… : à quoi ressemblerait vraiment une France (totalement) livrée aux fantasmes des écologistes ?
Décroissance, sortie du nucléaire et restrictions agricoles : l'application stricte des mesures écologistes conduirait la France vers un déclin économique et technologique majeur, aux antipodes d'une dynamique mondiale axée sur la croissance.
30 min de lecture
MOTS-CLESécologistes , climat , nucléaire , climatisation , canicule , Dominique Voynet , Marine Tondelier , décroissance , OGM
THEMATIQUESPolitique
Rémy Prud'homme est professeur émérite à l'Université de Paris XII, il a fait ses études à HEC, à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de l'Université de Paris, à l'Université Harvard, ainsi qu'à l'Institut d'Etudes Politique de Paris. Issu d'une famille de paysans, il a été pendant plusieurs années Directeur-adjoint de la Direction de l’Environnement de l’OCDE. Il a également été à de nombreuses reprises Visiting Professor au MIT.
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
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Rémy Prud'homme est professeur émérite à l'Université de Paris XII, il a fait ses études à HEC, à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de l'Université de Paris, à l'Université Harvard, ainsi qu'à l'Institut d'Etudes Politique de Paris. Issu d'une famille de paysans, il a été pendant plusieurs années Directeur-adjoint de la Direction de l’Environnement de l’OCDE. Il a également été à de nombreuses reprises Visiting Professor au MIT.
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.