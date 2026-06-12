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ATLANTI-CULTURE

12 juin 2026

"Occidents, Enquête sur nos ennemis" de Frédéric Martel : la guerre mondiale des idées, défaire l’Europe et détruire l’Occident

Frédéric Martel publie "Occidents - Enquête sur nos ennemis" aux éditions Plon.

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MOTS-CLES

Occident , ennemis , Frédéric Martel , Guerre mondiale , Occidentaux , livre , Essai , Chine , Algérie , Afrique , Asie , menace , occidentalisme

THEMATIQUES

Culture
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Jean-Pierre Tirouflet pour Culture-Tops

Jean-Pierre Tirouflet est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).