PAVLOVIEN

18 juin 2026

L’obsession pour les extrêmes, ce réflexe qui paralyse la pensée au centre droit

Malgré les efforts de Bruno Retailleau pour s’imposer comme la figure tutélaire de la droite républicaine, l’avenir de LR en 2027 semble encore suspendu au sort du macronisme, et à la capacité des « extrêmes » à s’inviter au second tour du scrutin présidentiel. LR aura d’autant plus de mal à fidéliser son électorat que sa seule stratégie est réduite à positionner son curseur entre deux repoussoirs : LFI et le RN, conçus comme les deux golems utiles seuls capables de le faire exister.